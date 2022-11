Ballando con le Stelle | Dario Cassini | Lo scontro con Selvaggia mi ha devastato

(Di domenica 13 novembre 2022) Nella scorsa puntata dicon le, per la prima volta, il comicosi apre in merito allo scandalo della telefonata aLucarelli. Ecco cosa ha detto.

Lo scandalo che lo ha coinvolto ale Stelle la scorsa settimana si era gonfiato al punto da diventare catastrofico per Dario Cassini . Nella puntata andata in onda ieri sera su Rai 1 , il comico si è confessato a cuore ...Craig attraversa Parigigli outfit che cambiano in continuazione, attorno a lui l'energia della città lo porta fino al rooftop del lussuoso Hotel Cheval Blanc Paris. Prima di potersi ...Enrico Montesano e la maglietta neofascista a Ballando, esplode il caso A Ballando con le stelle va in onda il video delle prove dell'attore, che ha indosso una T-Shirt con il simbolo X-Mas e la ...Sesto appuntamento di Ballando con le stelle. Lo show del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci è entrato ufficialmente nel vivo della gara. Ma ad aprire il… Leggi ...