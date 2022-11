Atp Finals | Nadal ko con Fritz

(Di domenica 13 novembre 2022) (Adnkronos) – Esordio amaro per Rafaelalle Atpdi Torino. Lo spagnolo, numero 2 del mondo, cede allo statunitense Taylor, numero 9 del ranking Atp, con il punteggio di 7-6 (7-3), 6-1 in un’ora e 37 minuti. Nella classifica del gruppo verdecomanda insieme al norvegese Casper Ruud, numero 4 del mondo, vincitore nel primo match di giornata sul canadese Felix Auger Aliassime, numero 6 Atp. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

"Diventare numero 1 Devo prima vincere un po' di partite...". Rafa Nadal rispondeva così alla vigilia delle Nittoa chi gli chiedeva quante possibilità avesse di tornare sul trono mondiale. Aggiungendo di sentirsi di avere le possibilità di sollevare il trofeo che ancora non è entrato nella sua ...Lo spagnolo, numero 2 del mondo, battuto dallo statunitense Esordio amaro per Rafael Nadal alledi Torino. Lo spagnolo, numero 2 del mondo, cede allo statunitense Taylor Fritz, numero 9 del ranking, con il punteggio di 7 - 6 (7 - 3), 6 - 1 in un'ora e 37 minuti. Nella classifica ...Taylor Fritz e Rafael Nadal si sono confrontati per chiudere le sfide giornaliere del gruppo verde. Ad avere la meglio è stato l’americano, che ha sorpreso il pubblico e il suo avversario con la quali ...Nel singolare del turno serale delle Finals Rafa in difficoltà cede 7-6 6-1 allo statunitense. Domani tocca a Kyrgios-Kokkinakis in doppio, serata con Tsitsipas Djokovic ...