Atalanta Inter 2-3 | il derby nerazzurro è interista

(Di domenica 13 novembre 2022) Al Gewiss Stadium, il match valido per la 15ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Gewiss Stadium,si affrontano nel match valido per la 15ª giornata della Serie A 2022/23. SintesiMOVIOLA Inizio alle 12.30 E’ cominciato il match4? ottimo inizio da parte della Dea che si dimostra ordinata 12? OCCASIONE. Tiro di Dimarco, ma Musso para senza problemi. 15?VICINA AL GOAL. Prima Koopmeiners con una conclusione dalla destra,poi tramite angolo Scalvini di testa impegna, ancora, Onana 23? RIGORE PER L’. Zapata atterrato in area da un ...

A fatica, ma pur sempre una vittoria per chiudere il 2022 nel migliore dei modi. L'saluta l'di Gasperini al Gewiss Stadium con un 3 - 2 che ha tanto di Dzeko , ritrovatosi fondamentale dopo lo stand - by del Lukaku bis: sua la doppietta (in risposta al rigore ...