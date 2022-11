Ufo che sembrano formati da tubi | strane forme di oggetti volanti avvistati nel passato

(Di sabato 12 novembre 2022) Ci ha scritto un lettore, incuriosito dal racconto di due settimane fa nel quale i testimoni raccontano di avere osservato una strana struttura formata da esagoni nel cielo di Santa Severa (leggi qui). La forma anomala ha fatto venire in mente al lettore alcuni altri casi, due dei quali si sono svolti in Italia, più precisamente a Trevignano e ad Avezzano, mentre un terzo è accaduto in Norvegia. Brevemente i dati salienti così come li troviamo nelle fonti bibliografiche: Avezzano 13 luglio 1994, mentre tornavano a casa da Pescasseroli, di notte, superata la zona di Telespazio, due coniugi osservano quella che sembra una casa dalle finestre molto illuminate nei pressi di Borgo Ottomila. Ad un tratto questa “casa” sembra sollevarsi da terra. A questo punto immaginano si tratti di un aereo in decollo dall’aeroporto civile di Celano, ma questo sembra venir loro addosso. Ad osservare meglio ...

Università eCampus

... come Foreo Bear, Foreo, Foreo Luna e Foreo Issa. Le promozioni saranno attive sul sito ... AirUp promozione Black Friday & Cyber Monday Il marchiotrasforma l'acqua in un'esperienza sensoriale ......incise l'album Storie di sempre contenente il singolo a Dean Martin (ottenne un buon successo radiofonico e di vendite). Nel 1978 partecipa alla registrazione delle parti vocali sul 45 giri... Ufologi italiani: “L'ONU dovrebbe occuparsi del fenomeno ufo” Da almeno 5 giorni, ci sono più segnalazioni di strane luci o ufo nel cielo di Porto Alegre, in Brasile. Diversi piloti di aerei hanno segnalato la comparsa di questi oggetti volanti ancora non identi ...Gli Ufo stanno arrivando Vengono per salvarci o per darci il colpo di grazia Forse è ancora presto per dirlo, ma questo video con due luci nel cielo che prima spariscono tra le nuvole con una strana ...