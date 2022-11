Sinner rinuncia alle Finals di Coppa Davis per infortunio

(Di sabato 12 novembre 2022) (Adnkronos) – Si chiude nel peggiore dei modi la stagione di Jannik. Tormentato dagli infortuni nel 2022, il tennista altoatesino non giocherà ledia Malaga a causa di unad un dito della mano destra, accusato al Masters 1000 di Parigi Bercy. “Sono molto triste di annunciare che non potrò partecipare alla finale della– scrive il 21enne di San Candido su Twitter -. Soffro di unal dito da Parigi. Sfortunatamente non sono ancora guarito e perciò non potrò far parte della nostra squadra. È stata una decisione molto difficile per me, giocare per il mio paese è sempre un onore e spero di poter tornare presto. Forza Italia”. Funweek.

Sfortunatamente non sono ancora guarito e perciò non potrò far parte della nostra squadra" , ha annunciato. "E stata una decisione molto difficile per me, giocare per il mio paese è sempre un ...Protagonista a Bologna durante gli incontri del girone,dunque a partecipare alla fase finale della manifestazione che per l'Italia si aprirà con il quarto di finale contro gli Stati ...Si chiude nel peggiore dei modi la stagione di Jannik Sinner. Tormentato dagli infortuni nel 2022, il tennista altoatesino non giocherà le Finals di Coppa Davis a Malaga a causa di un infortunio ad un ...Protagonista a Bologna durante gli incontri del girone, Sinner rinuncia dunque a partecipare alla fase finale della manifestazione che per l'Italia si aprirà con il quarto di finale contro gli Stati ...