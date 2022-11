Sampdoria-Lecce 0-2 | gol di Colombo e Banda

AGI - Seconda vittoria di fila e terzo risultato utile consecutivo per il, che strappa un successo pesantissimo in casa della. A Marassi finisce 2 - 0 grazie al gol di Colombo e al primo sigillo in Serie A di Banda, che permettono ai giallorossi di salire a ...I giocatori della Samp a capo chino dopo la fine del match con il. LaPresse Difficile pensare cosa possano portare questi 54 giorni di pausa del campionato a una squadra che Dejan Stankovic ...Marco Baroni, allenatore del Lecce, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn, dopo il successo contro la Sampdoria: "Sapevamo che questa sarebbe stata una partita con molta tensione in ...Il Lecce conquista il bottino pieno al Ferraris affossando la Sampdoria e si regala una certa serenità per lavorare durante la pausa Dopo Lecce-Atalanta, la squadra giallorossa continua a vincere: Col ...