RESVRGIS | Al via le riprese del film di Francesco Carnesecchi

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 12 novembre 2022) Sono iniziate ledidicon Ludovica Martino, Beatrice Fiorentini, Blu Yoshimi, Beatrice Modica, Daniele Mariani, Thomas Santu e ancora, Veruska Rossi. Chi produce “”? Ilè anche prodotto da Jacopo Pica per IllmaticGroup. Trama, racconta la storia di Sara (Ludovica Martino), una ragazza annoiata e stanca dell’ipocrisia dei suoi genitori che si rifugia in Gaia (Blu Yoshimi), la quale la invita ad aggregarsi alla braccata al cinghiale che il fidanzato Geppi (Thomas Santu) e suo fratello Rino (Daniele Mariani) hanno organizzato come ad ogni Pasqua.“Un thriller cupo che catapulta i protagonisti in una zona remota dei ...