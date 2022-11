Rally Giappone 2022 | duello Neuville-Evans per la vittoria Rovanpera crolla nella terza tappa per una foratura

Leggi su oasport

(Di sabato 12 novembre 2022) Prosegue l’appassionante testa a testa tra Thierryed Elfynin occasione delladelJapan, ultimo appuntamento stagionale del Mondiale WRC. Il belga della Hyundai, dopo aver toccato un massimo svantaggio di 6?5 al termine del loop mattutino (in), è riuscito ad attuare il sorpasso in classifica durante la SS12 Lake Mikawako 2 per poi chiudere la giornata al comando con 4? di margine sul rivale. Seconda piazza provvisoria dunque per il britannico della Toyota, che domani ha comunque ancora tutte le carte in regola per giocarsi la primadell’anno in campionato nelle ultime cinque prove speciali in programma. Completa la top3 in graduatoria la Hyundai dell’estone Ott Tanak, che paga però un gap di 39?9 ...