Pattinaggio artistico | Mai Mihara in testa dopo lo short all’MK John Wilson Trophy 2022 | Levito a un passo

(Di sabato 12 novembre 2022) È lotta aperta per il primo postolodella specialità individuale femminile, seconda prova della seconda giornata dell’MK, quarto appuntamento del circuito ISU Grand Prix-2023 diin scena questo weekend a Sheffield, in Gran Bretagna. A seguito di un duello davvero serrato a spuntarla di un’incollatura è stataMai, insidiata dalla sempre pericolosa statunitense Isabeu. L’asiatica, una della pattinatrici più attese di questa tappa, si è resa artefice di una prestazione oltremodo positiva, viziata esclusivamente da una realizzazione del secondo salto, il triplo flip, non propriamente di qualità. Atterrando invece un bel doppio ...

In piena corsa anche Deniss Vasiljevs , artefice di una prova da 83.01 (42.45, 41.56) cadendo nel quadruplo salchow. Da non sottovalutare infine le mine vaganti nipponiche Shun Sato e Koshiro Shimada ,