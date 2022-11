Napoli | Kim | ‘Le mie profonde scuse ai tifosi | ringrazio i miei compagni’

Ha fatto notizia l'errore diMin - jae nel finale della partita vinta dalcontro l' Udinese allo stadio Maradona . Il centrale coreano, finora ineccepibile, ha voluto scusarsi sui suoi profili social per lo sbaglio che ...Sei stato il perno difensivo per più di 20 partite e senza di te sicuramente ilnon starebbe così in alto. Sei il nostro pilastro.!', 'Dopo 15 giornate impeccabili non devi ...Dopo l'errore che è costato il secondo gol dell'Udinese e un finale in difficoltà, Kim Min-Jae ha voluto pubblicamente chiedere scusa al Napoli e al mondo azzurro via ...Il difensore coreano su Instagram ha fatto mea culpa per l'errore nel finale della partita contro l'Udinese Ha fatto notizia l'errore di Kim Min-jae nel finale della partita vinta dal Napoli contro l' ...