Ligue 1 2022 2023 | il Rennes torna alla vittoria | battuto il Tolosa

(Di sabato 12 novembre 2022) Il. La squadra di Genesio ha sconfitto per 2-1 ilnella quindicesima giornata dellaal Roazhon Park, ritrovando il successo dopo il pareggio in casa del Lille nel match precedente. Al 25’ Bourigeard apre la sfida con una conclusione vincente dall’interno dell’area dopo il bel passaggio di Majer, e al 55’ gli ospiti pareggiano con Dallinga, che aggancia un filtrante e tira centralmente firmando l’1-1. Tre minuti dopo, però, ilavanti: Kalimuendo approfitta di un rimbalzo terminato sui suoi piedi all’interno dell’area e conclude in porta regalando i tre punti ai suoi, che volano così a quota 31 e al terzo posto dietro a Psg e Lens. SportFace.

Corriere dello Sport

