L’arresto di D’Onofrio | l’Aia gli arbitri | «Un tradimento che ha creato un serio danno d’immagine»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 12 novembre 2022) Haun prevedibile terremotodi Rosarioprocuratore capo dell’associazione italiana(Aia). In serata è arrivata una dichiarazione del: «Un vero e proprioche hauna tuttache, è bene ricordarlo, non ha a disposizione poteri istruttori per esercitare un’opera di verifica e controllo di quanto dichiarato dagli associati». Il Fatto quotidiano scrive che: Oggi, 12 di novembre, in Comitato nazionale, il presidente del, Alfredo Trentalange, ha annunciato le dimissioni del procuratore capo, presentate nelle ore immediatamente successive all’operazione, senza entrare nel merito delle motivazioni. ...