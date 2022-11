Il Napoli continua a volare | 3-2 all' Udinese

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 12 novembre 2022)(ITALPRESS) – Pur soffrendo nel finale, prosegue la marcia trionfale delche al Maradona supera per 3-2 l'chiudendo al meglio questa prima fase di stagione a pochi giorni dall'inizio dei Mondiali. Dopo il triplice vantaggio, i padroni di casa staccano la spina nel finale concedendo due reti nell'ultimo quarto di gara ai friulani che non riescono però a evitare il ko. La prima chance è per gli ospiti e arriva all'8?, quando Meret ci deve mettere del suo per evitare lo svantaggio su un tacco ravvicinato di Deulofeu nato da un assist dalla destra di Ehizibue. Dopo lo scampato pericolo, i campani passano in vantaggio al quarto d'ora. Elmas riceve sulla sinistra e mette un traversone tagliato a uscire che trova la testa di Osimhen che non sbaglia firmando l'1-0. Poco dopo, Deulofeu esce dal campo (in lacrime) per ...