Grecia | l’olocausto di Arkadi a Creta | una lezione attuale e non retorica contro l’invasore

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 12 novembre 2022) Cade in novembre il ricordo deldi, in, anniversario significativo non solo per la lotta greca di liberazione, impreziosita dal supporto di personaggi come Giuseppe Garibaldi (presente fisicamente in) e Victor Hugo, ma per i destini complessivi dell’Europa occidentale desiderosa di esempi positivi di libertà e democrazia.di) e? stato un evento i cui riverberi si sono avvertiti in tutto il mondo cristiano contribuendo a creare una nuova ondata di filoellenismo nell’intero continente. Dopo aver resistito asserragliati nel monastero all’assedio degli ottomani per due lunghissimi giorni, 964 greci, tra guerrieri, monaci, donne e bambini, scelsero di far saltare in aria il deposito delle armi e andare ...