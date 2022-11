Grazie a Elon Musk | anche Gesù Cristo ha la spunta blu su Twitter

(Di sabato 12 novembre 2022) Metti la, togli la. AbilitaBlue, disabilitaBlue. La gestione sconclusionata e il passaggio di consegne disordinato fatto dasta provocando più danni della grandine nel mondo dei social network. Prima la vicenda degli account bot-fake che aveva messo a repentaglio l’acquisizione della piattaforma (poi acquistata per 44 miliardi di dollari), poi l’inizio delle danze con annunci sui generis, licenziamenti di massa e quel caos in cui l’azienda (e non solamente l’output che vediamo sui social) sta vivendo. Le spunte blu, in particolare, hanno creato una vera e propria confusione generale. Un esempio divertente? Il fatto che ora Jesus Christ abbia un profilocertificato dallablu. LEGGI ...

