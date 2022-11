(Di sabato 12 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Malgrado la parentela possa ritenerlo plausibile, non sarebbevittima di un agguato Antonio Artiano, 23 anni, soprannominato “Antony”, figlio di colui che è ritenuto il luogotenente di Antonio Scognamillo, soprannominato “Tonino ‘o parente”, elemento di spicco della criminalità organizzata del rione Traiano di. Il, da giovedì sera, è ricoverato in gravi condizioni nell’Ospedale del Mare ma il colpo di pistola che l’ha raggiunto alla testa non èesploso dai sicari di un clan rivale ma – pare – da lui stesso, accidentalmente, durante una colluttazione scoppiata durante unacon dei. Tutto è avvenuto durante un confronto chiarificatore che, secondo quanto si apprende, sarebbe ...

anteprima24.it

Filippo Valoti Alebardi è. Ha 31 anni e il doppio passaporto, russo e italiano. È nato a ... Stimola l'orgoglio russo,e umiliato dal crollo dell'Urss. Stigmatizza, frusta i vizi dell'...Benevento . E' di untrasportato in codice rosso all'ospedale San Pio di Benevento e tanto spavento per altre due ... intorno alla mezzanotte, una Volkswagen Polo condotta da un, che era ... Giovane ferito a Napoli, non è stato un raid di camorra ma una lite con i parenti Malgrado la parentela possa ritenerlo plausibile, non sarebbe stato vittima di un agguato Antonio Artiano, 23 anni, soprannominato «Antony», figlio di colui che è ritenuto ...Il ferimento del 23enne al Rione Traiano non sarebbe un agguato di camorra: il giovane si sarebbe colpito con la sua pistola per errore durante un litigio ...