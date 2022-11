Focolaio covid al Grande Fratello VIP 7 | 4 concorrenti positivi | cosa sta succedendo

(Di sabato 12 novembre 2022) E alla fine, dopo tante chiacchiere, è arrivato il comunicato ufficiale da parte di Mediaset. Questa settima edizione delVIP non è nata sotto una buona stessa, sembra essere evidente, e ilche si è sviluppato nella casa, ne è un’altra dimostrazione. Da ore sui social correva la voce che ci fossero deinella casa. Tutto è iniziato con l’uscita di Patrizia Rossetti, che a quanto pare stava male già dalla notte. I telespettatori avevano fatto notare che Patrizia non era stata bene ma che anche altri vipponi si erano lamentati di stare poco bene. Ad esempio pare che Luciano Punzo, uno dei neo entrati, avesse detto di aver il mal di gola. Allo stato attuale delle cose, come si conferma con un comunicato ufficiale da parte di Mediaset, i ...

Mediaset conferma ilal GF Vip 7, i social si interrogano su alcune circostanze che hanno preso piede con la "febbre" di Patrizia. Argomenti trattati Confermato ilal GF Vip Via Patrizia con ...Sentendola tossire, alcuni utenti hanno addirittura temuto potesse trattarsi di un sintomo relativo al, temendo quindi un possibiletra gli inquilini della casa, che potrebbe portare ...Covid, si va verso nuove regole per l'isolamento dei positivi. L'Istituto per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani, in prima linea da ormai quasi tre anni contro ...Da quando il Covid è entrato nelle nostre vite, anche il Grande Fratello Vip ha cominciato ad adottare rigidi protocolli per evitare contagi fra i concorrenti. Contatti con ...