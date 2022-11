Empoli | Cambiaghi | ‘Ho fatto un gol speciale’

(Di sabato 12 novembre 2022) Primo gol in Serie A per Nicolò, decisivo per la vittoria dell’con la Cremonese: “È una rete speciale,...

DAZN

Commenta per primo- Cremonese 2 - 0 Carnesecchi 6,5 : non può nulla sul gol di, inutile il miracolo sul tiro del numero 28 che Parisi ribadisce in rete. Aiwu 5,5 : difende bene su Satriano, poco ...Serie A, le partite della 15esima giornata: probabili formazioni e orari tv Empoli, Cambiaghi: "Alla pausa con tre punti importantissimi" Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...L’anticipo della quindicesima giornata di Serie A si apre con la vittoria successo dell’Empoli nello scontro salvezza con la Cremonese: al Castellani finisce 2-0. I toscani la sbloccano dopo 17 second ...