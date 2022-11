Cremonese | Alvini futuro a rischio

(Di sabato 12 novembre 2022) Lacade in trasferta contro l’Empoli e orarischia davvero la panchina, proprio nella sua Toscana Lacade in trasferta contro l’Empoli e orarischia davvero la panchina, proprio nella sua Toscana. La società l’ha sempre difeso anche prima della partita con il Milan. Contro gli azzurri era un match spartiacque per andare alla sosta con un morale diverso. Dopo un primo tempo positivo il gol a freddo nella ripresa ha tagliato le gambe ai grigiorossi. La sconfitta era il modo peggiore per la squadra di prepararsi alla sosta. Ora la società dovrà fare le opportune valutazioni. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Gli uomini dicontinuano ad attaccare, ma al 36 sono i toscani a sfiorare il raddoppio con ... Stop invece per la, che rimane terzultima con 7 punti all'attivo. Dopo la sconfitta contro l'Empoli, l'allenatore dellaMassimilianoha parlato anche del suo futuro: 'La squadra gioca ed è viva - ha detto a Sky - io sono pronto a continuare ma non tocca a me decidere'. Le reti di Cambiaghi e Parisi firmano il successo dell'Empoli sulla Cremonese. Una vittoria pesante, cercata, voluta, ottenuta sapendo soffrire e colpendo quando si è presentata l'occasione ...