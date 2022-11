Ale e Franz | chi sono | età | carriera | spettacoli | Zelig | oggi | mogli | figli | Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 12 novembre 2022) Ale eè un duo comico italiano di grande successo. È composto da Alessandro Besentini e Francesco Villa, i due hanno dato vita alla loro unione professionale nel 1995. Un “matrimonio” comico che ha ottenuto il suo primo grande successo con la partecipazione al programma televisivo condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrata,. Ma si è trattato solo del trampolino di lancio, in quanto i due hanno poi riscontrato grande consenso di pubblico in vari show televisivi. View this post onA post shared by ale e(@aleefan) Dagli esordi al debutto comico di Ale eAle eè un duo comico composto da Alessandro Besentini, nato a Milano l’11 maggio del 1971, e Francesco Villa, sempre nato a ...