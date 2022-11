AIA | comunicato ufficiale su D’Onofrio e il suo arresto

Il Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, hale decisioni ufficiali per quanto riguarda la scorsa giornata di Serie A Di seguito riportiamo le decisioni del giudice sportivo in merito alla scorsa giornata di Serie A: 'Il Giudice ...Oltre alla designazione per la partita del Napoli l'hale designazioni degli altri anticipi del prossimo turno di Serie A. Queste le altre designazioni: EMPOLI " CREMONESE Venerdì 11/11 h. 20.45 DIONISI PRETI " DE MEO IV: ...INDISCREZIONI DI FV IND. FV, GONZALEZ NON SARÀ CONVOCATO PER LA SAMP Nico Gonzalez non verrà convocato per la sfida di domani contro la Sampdoria. Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it… Leggi ...L'AIA, colta totalmente di sorpresa dalla notizia ... L'Associazione Italiana Arbitri ha chiarito la propria posizione attraverso un comunicato ufficiale: "L‘Associazione Italiana Arbitri prende atto ...