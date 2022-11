A che ora inizia la F1 oggi | orari FP2 e Sprint Race | programma | tv | guida TV8 e Sky

Leggi su oasport

(Di sabato 12 novembre 2022) Dopo le clamorose qualifiche di ieri,si inizierà a fare sul serio per quanto riguarda il Gran Premio di San Paolo, ventunesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato di Interlagos, infatti,vivremo l’attesissima, terza e ultima del campionato, con emozioni tutte da vivere. Dalla pole position scatterà Kevin Magnussen. Il danese, strepitoso pole-man di ieri, avrà al suo fianco Max Verstappen, quindi terzo sarà George Russell davanti a Lando Norris. Quinto sarà Carlos Sainz, quindi ottavo Lewis Hamilton, nono Sergio Perez e decimo Charles Leclerc. I semafori si spegneranno alle ore 20.30 italiane (le ore 16.30 locali), mentre alle ore 16.30 vedremo la FP2. Anchesi annuncia un meteo ballerino, per un sabato assolutamente da non perdere! IN TV ...