Udinese | Bijol lascia l’auto di lusso sulle strisce pedonali | una donna la imbratta col rossetto

(Di venerdì 11 novembre 2022) Guai per Jaka. Il difensore dell’hato la sua automobile diin centro a Udine e la cosa non è andata giù a una, che per protesta nei confronti del parcheggio selvaggio del centrale sloveno, ha estratto undalla sua borsa e hato la macchina con delle scritte in inglese con le quali ammoniva il proprietario del veicolo di prestare attenzione alla segnaletica orizzontale e al fatto che si fosse in prossimità di un incrocio. Il giocatore è stato sanzionato con 100 euro di multa, mentre il club friulano ha fatto sapere di sporgere denuncia nei confronti dellaresponsabile dell’mento. SportFace.

Trivenetogoal

(3 - 5 - 2): Silvestri; Perez,, Ebosse; Ehizibue, Lovric, Walace, Samardzic, Pereyra; Beto, Deulofeu. TOP: Lozano vuole continuare a far bene. Occhio a Deulofeu FLOP: Ebosse non è la ...Spalletti(3 - 5 - 2): Silvestri; Perez,, Nuytinck; Pereyra, Samardzic, Walace, Lovric, Ebosse; Success, Deulofeu. All. Sottil Udinese, Bijol parcheggia sulle strisce e gli imbrattano l’auto: il club querela La partita Napoli - Udinese di Sabato 12 novembre 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la quindicesima giornata del campionato di Seri ...Domani alle ore 15.00 andrà in scena la partita Napoli-Udinese valida per la 15esima giornata di Serie A. La squadra campana arriva a sfidare i bianconeri ...