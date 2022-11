SuperBonus 110 | Giorgetti “Dirottare offerta sul settore Pubblico”

Leggi su termometropolitico

(Di venerdì 11 novembre 2022)110,sulUn tema di cui non si parla moltissimo ma che è certamente importante per l’economia italiana, è quello riguardante l’edilizia e il110 introdotto dal governo Conte II. Una manovra che ha sicuramente stimolato l’economia ma che è stata più volte osteggiata per l’alto costo per le casse dello Stato. Costi che sarebbero recuperati dall’incremento del PIL ma che a questo va aggiunto il livello non ben definito di illegalismi e irregolarità. In questo momento, si vive una fase in cui gran parte dei crediti d’imposta sono bloccati e non possono essere ceduti. Sul tema è intervenuto il Ministro110, le parole del Ministro ...