Sono violenti con i migranti Corinne Clery a gamba tesa contro la Francia

Tecnica della Scuola

Messaggi e gesti, minacciosi e denigratori non devono trovare spazio in una dialettica politica costruttiva. Lo ripeto da sempre, che il dialogo e la liberta' di opinioneil sale della ...Gli smartphone, quasi sempre,usati per fare video riprendendo gli episodiin classe . O, ancora,usati per perpetrare atti di cyberbullismo o di diffusione di immagini private. ... Studenti violenti, una docente: "Sospenderli Meglio l'obbligo di frequenza. I genitori spesso si arrendono" Sono stati identificati e denunciati i tifosi violenti di Sant'Antonio Abate ed Ercolanese in seguito agli scontri del 14 settembre.I recenti casi di bullismo, cyberbullismo e violenza in classe preoccupano non poco. Dal rientro a scuola avvenuto quasi due mesi fa sono letteralmente all’ordine del giorno gli episodi che vedono pro ...