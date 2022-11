Rally Giappone 2022 | Elfyn Evans precede Neuville e Rovanpera in una giornata nella quale è successo di tutto

Leggi su oasport

(Di venerdì 11 novembre 2022) Dopo lo shakedown di ieri siamo entrati ufficialmente nel vivo deldel, ultimo appuntamento del Mondiale WRC. Nelle prove speciali previstedi esordio è spiccato(Toyota GR Yaris) in un venerdì neldi, con due stage cancellati e incidenti spettacolari per Dani Sordo (con la sua Hyundai avvolta dalle fiamme) e Craig Breen. Distacchi ridottissimi in classifica generale conche comanda con 3.0 secondi su Thierry(Hyundai i20) e 5.1 su Kalle(Hyundai i20). Quarto Ott Tanak (Hyudai i20) a 13.9. Sebastien Ogier (Toyota Yaris), invece, accusa già quasi 3 ...