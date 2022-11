Calciomercato.com

Sino a nuove disposizioni non potranno tornare dalle loro famiglie, a Castellammare del Golfo, per una rapina nel borgo del Trapanese. La polizia ha eseguito due ordinanze con cui il giudice ha ...Un palermitano è finito neidopo i controlli a tappeto messi a segno dai carabinieri del comando provinciale di Genova. I militari del capoluogo ligure hanno effettuato un servizio straordinario al fine di prevenire e ... Palermo, guai per Corini: si fermano in tre Entrambi vivono a Castellammare del Golfo: fino a nuove disposizioni non potranno tornare dalle loro famiglie. Per loro è scattato il divieto di dimora ...PALERMO - Un palermitano è finito nei guai dopo i controlli dei carabinieri del comando provinciale di Genova. I militari hanno effettuato un servizio ...