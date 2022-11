Martinez | CT Belgio | “Mertens convocato perché ha giocato di più rispetto a Napoli”

(Di venerdì 11 novembre 2022) A pochi giorni dall’inizio dei Mondiali in Qatar 2022 si inizia a respirare clima di campionato del mondo. Tutte le caselle cominciano a riempirsi e sono ormai davvero poche le nazionali partecipanti a non aver ancora presentato la propria lista di convocati. Roberto(Getty Images)provoca il, le dichiarazioni suAnche ilha infatti annunciato la lista dei convocati in vista del mondiale. Fra questi, una vecchia conoscenza del calcio italiano nonché di: Dries, sulla quale è intervenuto a sorpresa il CTpunzecchiando la compagine partenopea. DriesGalatasaray (Getty Images) Di seguito quanto dichiarato: Sulla scelta di portare ...

Roberto, CT del, ha commentato la convocazione di De Ketelaere.: 'Deve lottare' Intervenuto in conferenza stampa, Robertoha speso parole importanti sulla chiamata ...Commenta per primo Roberto, ct del, ha spiegato la decisione di portare al Mondiale in Qatar Charles De Ketelaere nonostante le difficoltà di quest'ultimo al Milan : 'Non è stato difficile per me portare con ...Come riferito da Het Nieuwsblad, il commissario tecnico del Belgio Roberto Martinez, ha parlato della convocazione di Charles De Ketelaere. Nonostante un avvio di stagione con molte difficoltà da ...Il CT del Belgio ha rilasciato alcune dichiarazioni su De Ketelaere. Portarlo al Mondiale potrà avere un effetto positivo sul giocatore!