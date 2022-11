Luca Vezil e Valentina Ferragni | ecco chi ha deciso di interrompere la storia d’amore | “Sono state scritte cose false e calunniose”

Leggi su blogtivvu

(Di venerdì 11 novembre 2022)silasciati circa un mese fa, così come annunciato dalla sorella di Chiara tramite le sue Instagram Stories, dopo 9 anni di amore.chi hadi chiudere “Siamo cresciuti insieme e ci unirà sempre un grande affetto e rispetto per quello che... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.