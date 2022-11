Le Fiamme Gialle sequestrano una piantagione di cannabis da 5 milioni

(Di venerdì 11 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoUna vastadiche avrebbe consentito la produzione di marijuana e hashish per un valore di 5di euro, è stata sequestrata dalla Guardia di Finanza di Giugliano in Campania (Napoli), con l’ausilio degli elicotteri del Reparto Operativo Aeronavale di Napoli. Lel’hanno individuata nell’agro capuano, dove sono state sequestrate 378 piante, di oltre 2 metri di altezza. La sostanza stupefacente, del peso complessivo di 400 chilogrammi, avrebbe fruttato, se immessa nel mercato illegale, circa 5di euro. I finanzieri hanno anche identificato uno stranieri che, al termine dei controlli, è stato arrestato per violazioni della normativa sull’immigrazione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Rovigo.News

Michele Lamberti Michele Lamberti, secondo da destra, terzo ex aequo nei 100 dorso - Foto Staccioli/Dbm - Insidefoto Il fratello minore di Matteo, tesserato pere Gam Team, si tuffa in ...La guardia di finanza di Palermo in sinergia con l'Inps, ha individuato 12 persone quali presunti indebiti percettori di reddito di cittadinanza. Lehanno accertato che i dodici avrebbero inserito, all'interno della richiesta di accesso alla misura assistenziale, membri del nucleo familiare precedentemente condannati per il reato di ... 22 mila lampadine a led non conformi sequestrate delle Fiamme Gialle Nell'altra abitazione, anche questa nella disponibilità dell'uomo, che ha circa trent'anni, invece, le fiamme gialle hanno scoperto uno studio dentistico abusivo completo, ampio circa 60 metri quadri, ...Le Fiamme gialle di Siracusa hanno consegnato ad un ente religioso delle merce confiscata a commercianti abusivi.