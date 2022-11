Lazio | favola Romero

Leggi su iltempo

(Di venerdì 11 novembre 2022) Sporca e cattiva: secondo 1-0 stavolta contro un buon Monza e lavola al secondo posto in classifica nonostante la stanchezza per un derby che aveva svuotato la squadra. Decide il più giovane della truppa, Lukanel cuore della ripresa, alla prima rete ufficiale per lui che ancora deve compiere 18 anno. Tre punti di platino prima della sfida di Torino contro la Juve tra solo 72 ore per ribadire la candidatura biancoceleste a un posto in Champions League. Sarri ne cambia quattro rispetto al derby un po' per necessità, un po' per scelta: dentro Hysaj (Marusic va in panchina), Marcos Antonio (Cataldi paga la sforzo fisico con la Roma), Milinkovic al rientro dalla squalifica e Cancellieri al posto dell'infortunato Zaccagni. Si rivede Immobile che si accomoda vicino al suo tecnico in attesa di tornare ad aiutare la squadra in campo. Dall'altra ...