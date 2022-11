Inter | Gosens | ' Non avete visto il vero Robin | voglio tornare quello di un tempo'

L'esterno dell'non è mai tornato ai livelli dell'Atalanta, ma l'infortunio di un anno fa ha inciso: voglio dimostrare chi ...chiave per arrivare a Thuram ., si decide il destino di Skriniar e. In attesa di archiviare il 2022 con il big match di Bergamo conto l' Atalanta in programma domenica all'...L’esterno dell’Inter non è mai tornato ai livelli dell’Atalanta, ma l’infortunio di un anno fa ha inciso: voglio dimostrare chi sono ...Il laterale dell'Inter, alla vigilia della sua "partita del cuore" con l'Atalanta, si confessa a Dazn: "Cosa mi è mancato fin qui Banalmente, le partite" ...