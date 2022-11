Inps | da febbraio anticipa liquidazione statali a tasso 1%

(Di venerdì 11 novembre 2022) L'anticiperà dal primolaai dipendenti pubblici in pensione in attesa del Tfr - Tfs che ne faranno domanda a unagevolato dell'1% oltre allo 0,5% delle spese. Secondo ...

L'anticiperà dal primola liquidazione ai dipendenti pubblici in pensione in attesa del Tfr - Tfs che ne faranno domanda a un tasso agevolato dell'1% oltre allo 0,5% delle spese. Secondo ...La liquidazione dall'Con la delibera 219 del 9 novembre l'ha deciso che dal2023 potrà vrsare ai dipendenti pubblici l'intero ammontare del TFS o TFR maturato trattenendo l'1% di ...L'Inps anticiperà dal primo febbraio la liquidazione ai dipendenti pubblici in pensione in attesa del Tfr-Tfs che ne faranno domanda a un tasso agevolato dell'1% oltre allo 0,5% delle spese. (ANSA) ...Arriva l'anticipo del TFS TFR dell'INPS con interessi bassissimi e per tutta la somma dovuta. Vediamo i dettagli.