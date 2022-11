“Il mio mondo è andato in frantumi quando è morto” | Lupita Nyong’o su Chadwick Boseman

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 11 novembre 2022) La morte di, star di 41 Bridges e Black Panther, stroncato all’età di 43 anni da un cancro al colon, è stata uno shock per coloro che lo amavano e per i fan in tutto il. Nei panni del personaggio Marvel T’Challa,è stato una leggenda per tantissimi bambini (e adulti) che hanno sentito l’impatto della sua interpretazione di un supereroe nero. La sua collega e amica, 39 anni, ha parlato di lui a news.com.au. “, il mioinper un po’. Era un caro amico“, ha detto, che nel 2014 ha vinto l’Oscar come miglior attrice non protagonista per la sua interpretazione in 12 Years a Slave (12 anni ...