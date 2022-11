Giaele De Donà pronta a lasciare il Gf Vip? Cosa svela ad Antonino nella notte

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 11 novembre 2022)De, dopo la sorpresa e le parole del padre, ha deciso diil Grande Fratelloper raggiungere il marito. Lascerà il gioco?De, dopo la puntata di ieri sera, giovedì 10 novembre, si è confidata conSpinalbese e gli ha rivelato che èil Grande Fratelloper stare vicino al marito Bradford, che si trova in un momento delicato, in quanto il padre di lui si è aggravato. Lapona ieri in diretta ha ricevuto la sorpresa del padre e durante la chiacchierata in giardino infatti il padre della gieffina le ha detto del suocero. “Ti saluta tanto anche la famiglia di Bradford Beck, lui ovviamente è molto preoccupato. Larry purtroppo si è aggravato. ...