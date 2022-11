F1 stasera in tv | programma qualifiche | dove vederle | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 11 novembre 2022) Penultimo weekend di gara dell’anno che comincia quest’oggi a Interlagos per la Formula Uno con leper il Gran Premio di San Paolo 2022. Si parte forte dunque sin dal venerdì con il format sperimentale già provato a Imola e Spielberg, che prevede la Sprint al sabato in vista dell’evento clou domenicale. Le prove ufficiali odierne metteranno in palio la pole position e stabiliranno le posizioni di partenza per la Sprint di domani, una gara breve di 24 giri (senza pit-stop obbligatorio) che assegna punti ai primi 8 della classifica e determina la griglia per il Gran Premio della domenica. Ledi Interlagos verranno trasmesse integralmente in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la direttasarà visibile su Sky Go e Now. Su TV8 sarà inoltre possibile vedere le prove ufficiali in ...