Un weekend di magia in Svizzera ai mercatini di Natale

(Di giovedì 10 novembre 2022) Il countdown alè iniziato. E, mai come ora c’è la voglia di tornare alla normalità immergendosi nel mood magico e suggestivo che caratterizza l’ultima parte dell’anno. Un’atmosfera fatta di luminarie e dolciumi, alberi decorati e canti tradizionali, bevande calde e profumi speziati. Da vivere e respirare in quelle località che, da sempre, durante l’Avvento danno il meglio di sé, mete ideali per unin cui sognare e tornare bambini.inper idiPer chi ama questo periodo dell’anno la, con i suoi, è una tappa obbligata. Città come Basilea, Lucerna, Losanna, Berna e Montreux, dalla seconda metà di Novembre a fine Dicembre, si rivestono die diventano le destinazioni ...

Inizia ladel Natale al Castello di Limatola che aprirà le porte ai visitatori neldall'11 al 13 novembre. Tra stand gastronomici e tipiche casette in legno con oggetti artigianali, ...Ilsarà anticipato da una serie di appuntamenti al Teatro Tenda (nell 'area fieristica 'Nanni Vignolo ', tra via Goito e via Goitre): giovedì 10 novembre , alle 21, una serata di balli ... Mistero e magia al Lago Incantato - Un weekend del Mistero, torna l'appuntamento al Lago delle Lame Un weekend tra novembre e dicembre a Berna, Losanna, Lucerna, Basilea e Montreux approfittando degli sconti in treno dall'Italia ...Dal 15 novembre a Innsbruck tornano i caratteristici mercatini di Natale per vivere tutta la magia delle feste nel Tirolo austriaco. Scopri di più ...