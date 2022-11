The Crown | qual è la sindrome della regina Vittoria?

(Di giovedì 10 novembre 2022) Scopri che cos'è lamenzionata in The, serie tv tornata con la quinta stagione! Tvserial.it.

Di Karola Sicali - 10/11/2022 A pochi giorni dall'uscita dell'attesissima quinta stagione di '', parlando del principe Filippo e della sua amica Penny Knatchbull, l'ex addetto stampa della regina ha chiarito tutte le voci sui 'presunti tradimenti'. Per i motivi che tutti noi ...L'arrivo su Netflix diha rappresentato una vera e propria svolta per i royal addicted. Per la prima volta, infatti, una serie tv ha mostrato vizi e virtù della famiglia reale inglese, senza filtri e senza paura ...Se ai suoi albori televisivi l'acclamata serie Netflix The Crown dipingeva uno scenario onirico, dove le vicende della famiglia reale risultavano “artefatte”, ...Parlando del principe Filippo e di Penny Knatchbull, l'ex addetto stampa della regina ha chiarito tutte le voci su presunti tradimenti.