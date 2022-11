Tardelli | “Allegri l’anti Spalletti? La Juve si è ritrovata Col rientro degli infortunati…

(Di giovedì 10 novembre 2022)ritiene che: per l’ex campione del Mondo lasi èe colinfortunati può metter paura A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Marco, ex calciatore “? Se c’è una squadra che torna ad essere affidabile è proprio lantus. Se vince, può piazzarsi già al quarto posto in classifica e addirittura può arrivare terza se la Lazio non vince. Laha fatto un grande salto di qualità grazie ai giovani che stanno dando una grande mano“. Per l’ex campione del Mondo, lasarà la vera rivale ...

ha poi parlato dei giovani inseriti da, affermando come Fagioli e Miretti possano coesistere nel centrocampo della Juventus. Infine, l'ex juventino, ha lanciato una frecciatina a ...A soffermarsi sul futuro diè Marco, ex stella della Juventus e campione del mondo con l'Italia a Spagna '82. 'Finiamo la stagione prima di dare giudizi.deve rimanere. ...Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, ha parlato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, dei temi della Serie A. Roma in frenata. Ci sono altre problematiche ...L'ex calciatore in radio: 'Allegri con i giovani è riuscito a riportare in alto la Juventus e riprendere un campionato che sembrava perso'.