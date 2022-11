(Di giovedì 10 novembre 2022) Milano, 10 nov. - Il passaggio alla digitalizzazione èper le: quasi il 30% vuole investire in Industry 4.0, come evidenzia la prima indagine italiana sul procurement, cioè l'...

Adnkronos

I dati sono stati raccolti tra maggio e agosto 2022 attraverso unatelematica somministrata al database dei socie dei clienti RS, senza alcuna clusterizzazione settoriale né geografica ...... esternalizzazione e gestione dei fornitori da parte delle aziende nazionali, sono stati raccolti tra maggio e agosto 2022 attraverso unatelematica somministrata al database dei socie ... Survey Rs-Adaci, transizione al digitale strategica per 3 imprese su 10 (Adnkronos) – Il passaggio alla digitalizzazione è strategica per le imprese: quasi il 30% vuole investire in Industry 4.0, come evidenzia la prima indagine italiana sul procurement, cioè l’approvvigi ...(Adnkronos) – In contesti ad alta incertezza, le imprese italiane sentono la pressione al cambiamento e alla revisione delle procedure di acquisto, ma l’approccio è ancora poco strutturato per la metà ...