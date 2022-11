Settore Giovanile | le gare del 12 e 13 novembre

Leggi su seriea24

(Di giovedì 10 novembre 2022) Sarà la Lucchese l’avversario della Primavera 3: appuntamento, sabato 12, dalle ore 14.30 allo stadio “Fratelli Sentimenti” di Bomporto (piazza dello Sport 16). La classifica del gruppo A dopo 7 giornate è raccolta in un fazzoletto di punti: comandano Lecco e Renate con 14, al secondo posto la squadra di Paolo Mandelli e il Piacenza con 13. La Lucchese arriva da due sconfitte (2-0 a Piacenza, 2-3 in casa col Lecco), i gialloblù – che in casa hanno sempre vinto – dalla caduta di Vercelli: confronto interessante e impegnativo. Sabato 12 anticipa anche la squadra A dell’Under 13 di Massimo Pellegrini che al “G.B. Fabbri” di Ferrara (via Copparo 142; ore 16.30) affronta la Spal. La squadra B di Christian Cavazzoni sarà invece impegnata domenica 13, alle ore 10.30, al “Manfredini” di Modena (via Panni) contro l’Imolese. Sempre domenica 13, derby esterno per ...