‘Sedotto e abbandonato’ | ora De Rossi sfida il Benevento

(Di giovedì 10 novembre 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Galeotto è stato il pareggio del “Ferraris” contro il Genoa. Quella sera, al momento del triplice fischio di Ivano Pezzuto di Lecce, la storia a tinte giallorosse si è improvvisamente ribaltata. Un destino che sembrava segnato, fu riscritto dopo la notte trascorsa all’ombra della Lanterna. L’esonero di Fabio Caserta era praticamente cosa fatta, il presidente Oreste Vigorito era deciso a cambiare guida tecnica (cosa che probabilmente avrebbe voluto fare già nel corso della stagione precedente). La gara con i rossoblù, insomma, aveva assunto tutti i connotati per essere considerata come il de profundis del tecnico di Melito di Porto Salvo. Lo zero a zero finale, frutto di una prestazione condensata da abnegazione e sacrificio, fece invece saltare il banco, convincendo il numero uno giallorosso a muovere l’ennesimo passo indietro, ...

E perché Rui Patricio si inventa quella che è finora la sua migliore parata stagionale sul tiro dell'indemoniato Frattesi, l'exe (per ora)dalla Roma sul mercato, che poi sfiora ..."Mi hanno telefonato tutti i giornali , ma sono in silenzio stampa. Sulle questioni regionali non rilascio dichiarazioni ". Carlo Cottarelli non va oltre il no comment all'indomani del week end che l'...