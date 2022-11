Retroscena Kvaratskhelia | rientro in ritardo per evitare il rischio doping

(Di giovedì 10 novembre 2022) NAPOLI - Kvara ci prova. Ci crede. Vorrebbe quantomeno tornare in panchina in occasione dell'ultima partita di campionato, e dell'anno, prima della lunga sosta per un Mondiale che la sua Georgia non ...

NAPOLI - Kvara ci prova. Ci crede. Vorrebbe quantomeno tornare in panchina in occasione dell'ultima partita di campionato, e dell'anno, prima della lunga sosta per un Mondiale che la sua Georgia non ...Infortunio, la dinamica Si tratta, in pratica di un forte mal di schiena: ieri, durante l'allenamenteo a Castel Volturno, 'scatta per l'ennesima volta ma avverte una ...Kvicha Kvaratskhelia rientra in ritardo dall'infortunio per evitare di fare infiltrazioni di cortisone, equiparate a sostanze dopanti.I biancocelesti ospitano il Monza. Allegri va a Verona. Mourinho furioso con Karsdorp. Retroscena choc del padre di kvaratskhelia ...