Residence Linate | la vittima è Francesco Mazzacane | scambio d' identità con il fidanzato | i genitori lo scoprono all' obitorio

Una tragedia nella tragedia, quella deldi Segrate (Milano). È Francesco Mazzacane la vittima , non il suo fidanzato Pietro Caputo , come si era pensato in un primo momento. Colpa di un errore dei sanitari, che presi dalla ...Un errore dovuto a quando i sanitari del 118 sono entrati in quella stanza deldi Novegro, avevano visto i documenti di Pietro Caputo appoggiati su un comodino. Da quella parte del ...Una tragedia nella tragedia, quella del residence di Linate. È Francesco Mazzacane la vittima, non il suo fidanzato Pietro Caputo, come si era pensato in un primo momento. Colpa di ...Una famiglia che crede di dover correre a Milano per recuperare il corpo di suo figlio morto lo trova invece vivo, un'altra famiglia che per lo stesso motivo corre in Lombardia pensando di ...