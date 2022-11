Renzo Rosso | Bisogna aiutare le piccole imprese della moda | non acquisirle

(Di giovedì 10 novembre 2022) L'imprenditore ha poi sottolineato le dimensioni e la composizione del gruppo OTB, non senza un giusto orgoglio e una piccola nota polemica: "Non capisco quando leggo che in Italia non c'è un ...

Nel corso del suo intervento durante l'annuale Fashion Summit Pambianco - PwC, il patron di OTB non ha mancato di tirare una frecciatina, per usare un eufemismo, all'indirizzo dei grandi gruppi e griffe che dall'estero vengono a "fare acquisti" nella filiera produttiva italiana. La virata di Renzo Rosso: «Diesel soffre ma ora risorgerà come marchio casual del lusso» Con la supervisione creativa di Glenn Martens, la direzione artistica di Christopher Simmonds e gli scatti di Sharna Osborne, l'adv natalizio del. "Il 2022 Per Otb dovrebbe chiudersi con ricavi per 1,8 miliardi di euro". Lo ha anticipato Renzo Rosso, fondatore e ...