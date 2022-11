Paolo Bonolis stavolta va su tutte le furie | è imbarazzo in studio

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 10 novembre 2022)è stato ospite dell’ultima puntata di Domenica In, lo storico programma di Rai 1 condotto da Mara Venier. In occasione dell’intervista l’uomo ha risposto ad alcune indiscrezioni su sua moglie Sonia Bruganelli. La reazione è spiazzante! Il matrimonio trae Sonia Bruganelli è sempre di più sulla bocca di tutti. Alcune dichiarazioni della Bruganelli hanno fatto il giro dei giornali di gossip e degli utenti social i quali sostengono che i due vivono come separati in casa. E’ inevitabile, quindi, che nelle varie interviste ae alla Bruganelli per soddisfare la curiosità di tutti vengano poste domande su questo peculiare matrimonio. Ed è ciò che è successo aquando è stato ospitato da Mara Venier a Domenica ...