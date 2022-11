Osimhen è nella lista di Real Madrid e Manchester United

(Di giovedì 10 novembre 2022) Non è sfuggito alle big europee l’exploit di Victor. L’attaccante nigeriano del Napoli, al rientro dall’infortunio che l’ha tenuto ai box a settembre, ha ricominciato a macinare gol, assist e prestazioni importanti. È sempre decisivo. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, la stampa di– in particolareEvening News – ha fatto sapere che l’attaccante del Napoli èdi Ten Hag per la rifondazione dello. Sicuramente per la prossima estate, ma non è escluso un assalto già a gennaio. «– scrive la Gazzetta – era già stato accostato alloa fine agosto, parte del piano che Jorge Mendes stava cercando di mettere in atto per portare via Cristiano Ronaldo dae ...

...arreso per Victor. Come riportato nelle scorse ore dal 'Manchester Evening News', i tifosi dei 'Red Devils' vorrebbero che l'attaccante del Napoli si unisse ai propri colori già...Lo staff tecnico non lo vuole rischiare ma l'ultimo test ci saràrifinitura di domani a ... Lozano in attacco cone appunto Elmas. Domani alle 15 Spalletti parlerà alla stampa.L'operazione è difficile da portare a termine, visto soprattutto il ruolino di marcia dei partenopei sia in campionato che in Champions ...Anche il Real Madrid di Carlo Ancelotti sarebbe entrato in corsa per Victor Osimhen. Il calciatore piace anche in Inghilterra ...