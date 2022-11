L’Urss mi sembrava un gigante dai piedi d’argilla | la Russia non è diversa In Ucraina vedo 4 scenari

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 10 novembre 2022) Ho trascorso il 1983 negli Usa, in California, a fare ricerche nel Bodega Marine Laboratory di UC Berkeley (attualmente Davis). I miei amici californiani si sorpresero che avessi un posto di ruolo, a vita, a 32 anni: impensabile nel loro sistema universitario. Allora, come oggi, i ricercatori erano sottoposti a pressioni molto forti e vigeva il principio: pubblica o perisci. Da noi, una volta di ruolo, ci si poteva permettere di non fare quasi nulla. Noi, inoltre, mangiavamo e vestivamo molto meglio di “loro” e le nostre case erano mediamente più belle. Avevano pochissime vacanze, lavoravano molto e per le strade c’erano i senzatetto, ridotti sul lastrico. Mi resi conto che stavamo vivendo al di sopra delle nostre possibilità e decisi, contro ogni abitudine italica, di comportarmi in Italia come si richiedeva ai ricercatori statunitensi. I miei colleghi mi ritenevano un ...