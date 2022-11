Lazio Monza | Romero decisivo | bene Colpani – VOTI

(Di giovedì 10 novembre 2022) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 14ª giornata di Serie A 2022/23: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match tra, valido per la 14ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP:, PEDRO,FLOP: MACHIN(4-3-3): Provedel 6; Lazzari 6 (26? Marusic 6), Casale 6.5, Romagnoli 6.5, Hysaj 6; Milinkovic 6.5, Marcos Antonio 6 (61? Cataldi 6), Vecino 6.5 (61? Basic 6); Cancellieri 6 (45?7), Felipe Anderson 6.5, Pedro 6.5 (86? Immobile SV). A disp.: Maximiano, Adamonis, Marusic, Radu, Gila, Kamenovic, Cataldi, Luis Alberto, Basic, Bertini, Immobile,. All.: Maurizio ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 14ª giornata di Serie A 2022/23: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match tra, valido per la 14ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: ROMERO, PEDRO, COLPANI FLOP: MACHIN VOTI:(4 - 3 - 3): ...22.38 Serie A, 14a giornata:1 - 0 Continua l'ascesa della,che piega all'Olimpico il(1 - 0) e aggancia il Milan al secondo posto. Primo tempo senza timore dei brianzoli: Colpani impegna Provedel (non ...13' - Lungo silent-check in occasione del gol Monza, poi annullato: dal replay si evince che Petagna ... 81' - Pressione vincente di Felipe Anderson sul cerchio di centrocampo, la Lazio recupera la ...Con un gol di Luka Romero, su errore del portiere Di Gregorio sul tiro di Pedro, la Lazio batte 1-0 il Monza e raggiunge il Milan al secondo posto in classifica con 30 punti. Prestazione ...