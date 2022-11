Il Sannio Quotidiano

...da Bettini e D'certamente è previsto un filo rosso con Conte. Restano da stabilire cose non banali, in politica, a partire dai rapporti di forza. E questo Pd, sempre più disorientato tra...... appunto, nel senso che li telecomandava a suo piacimento), ma anche ideatore del ' modello' (... "Veri", però: Conte, D', Veltroni, Gasbarra". Le 'presentazioni' del nuovo libro di Bettini ... Lazio: D’Alema, ‘coalizione che già governa deve discutere come andare avanti’ Roma, 10 nov. (Adnkronos) – “C’è una coalizione che governa il Lazio da diversi anni e il fatto che governa da diversi anni dimostra che sono in grado di farlo insieme. Se invece il Lazio diventa il t ...«Tra Pd e Movimento5stelle è in corso una campagna elettorale permanente…Il progetto che aveva giustificato la nascita del partito democratico si va via via allontanando», dice Arturo Parisi, tra i fo ...